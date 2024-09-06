Знарок получил работу в клубе НХЛ

Бывший главный тренер сборной России теперь консультант по развитию европейских игроков и скаутингу в «Филадельфии»

Олег Знарок (Фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press)

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок получил должность в клубе НХЛ «Филадельфия Флайерз». На сайте команды говорится, что 61-летний россиянин — консультант по развитию европейских игроков и скаутингу (European Player Development and Scouting Consultant).

Последним местом работы Знарка был казанский «Ак Барс», который тот покинул в декабре 2022 года. Ранее он также был тренером московского «Спартака», сборной Латвии, ХК МВД, московского «Динамо» и петербургского СКА.

Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина — с «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017), а со сборной России победил на Олимпиаде (2018) и чемпионате мира (2014), также три раза брал медали мировых первенств.

Летом «Филадельфия» подписала контракт с 19-летним форвардом Матвеем Мичковым, рекодсменом сборной России. В ноябре 2021 года тот оказался самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (России/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

В составе «Филадельфии» выступают еще двое россиян — защитник Егор Замула и голкипер Иван Федотов.