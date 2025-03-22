Андреева заявила, что поставит в рамку поздравления от Леброна Джеймса
Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что вставит в рамку пост с поздравлениями от четырехкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса.
«Думаю, я его вставлю в рамку. У меня уже есть твит Энди Маррея в рамке, так что, думаю, попробую сделать то же самое. Будет путешествовать со мной все время», — сказала Андреева в интервью на корте после победы над соотечественницей Вероникой Кудерметовой (6:0, 6:2) во втором круге в Майами.
На прошлой неделе 17-летняя Андреева рассказала, что перед финалом «тысячника» в Индиан-Уэллсе вдохновилась интервью Джеймса. После ее победы в решающем матче над первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии легендарный баскетболист поздравил россиянку, написав в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России): «Мирра, поздравляю! Рад, что помог, но, если честно, это ты все сделала сама. Это твой тяжелый труд, драйв и преданность своему делу. Продолжай в том же духе!»
Андреева в Индиан-Уэллсе выиграла второй «тысячник» за месяц — 22 февраля она победила на турнире в Дубае, став в 17 лет самой молодой чемпионкой соревнований этой серии. Всего на счету россиянки три трофея WTA за карьеру.
Россиянка сейчас занимает шестое место в мировом рейтинге.
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