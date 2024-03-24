В Боливии 24-летний футболист умер после потери сознания на тренировке
Колумбийский нападающий боливийского клуба «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран потерял сознание во время тренировки и умер от остановки сердца 22 марта, пишет Marca.
Футболисту было 24 года, после потери сознания его сразу повезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.
В клубе отметили, что это первый случай смерти футболиста в Боливии на тренировке или во время матча.
Бельтран стал игроком «Реал Санта-Крус» в июне, провел 21 матч и забил один гол.
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