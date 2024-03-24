Колумбийский футболист Денис Бельтран умер в 24 года, потеряв сознание на поле

В Боливии 24-летний футболист умер после потери сознания на тренировке

Нападающий «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран почувствовал себя плохо на тренировке и потерял сознание, у него остановилось сердце, врачи не смогли ему помочь

Колумбийский нападающий боливийского клуба «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран потерял сознание во время тренировки и умер от остановки сердца 22 марта, пишет Marca.

Футболисту было 24 года, после потери сознания его сразу повезли в больницу, но врачи не смогли его спасти.

В клубе отметили, что это первый случай смерти футболиста в Боливии на тренировке или во время матча.

Бельтран стал игроком «Реал Санта-Крус» в июне, провел 21 матч и забил один гол.