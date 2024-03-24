 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Венгрии на ралли автомобиль врезался в зрителей, убив четырех человек

На ралли в Венгрии машина вылетела с трассы в толпу зрителей, четверо погибли
Ралли проходило в течение двух дней на севере Венгрии. В воскресенье одна из машин врезалась в толпу зрителей, четыре человека погибли и семь пострадали

В Венгрии на ралли автомобиль врезался в зрителей, убив четырех человек
Video

Одна из машин, участвовавших в ралли в Венгрии, вылетела с трассы в толпу зрителей, в результате четыре человека погибли и еще семь получили ранения, сообщило управление полиции Комаром-Эстергома, области на севере страны.

Авария произошла в воскресенье, 24 марта, между Лабатланом и Байотом.

Телеканал М1 сообщил, что на место прибыли спасательные вертолеты и машины скорой помощи.

Умер первый японский чемпион ралли «Дакар» Кэндзиро Синодзука
Спорт
Кэндзиро Синодзука и Анри Мане в автомарафоне Париж-Москва-Пекин в 1992 году

Пока неизвестно, находились ли пострадавшие зрители в неположенном месте.

Все заезды в рамках ралли, маршрут которого составлял почти 440 км между Эстергомом и Ньергешуйфалу, после ЧП отменили.

Читайте на РБК Pro
На замену SAP: какую отечественную платформу выбрать — 7 вариантов
Для первой закупки в КНР достаточно ₽ 100 тыс. Затраты вас ждут в другом
По каким фразам в письме клиент поймет, что он вам безразличен
Вы удалили весь «компромат»: как налоговая узнает о дроблении

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ралли Венгрия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
В Ереване возбудили дело о терроризме после нападения на здание полиции Политика, 20:20
Воронежский губернатор второй раз за день объявил опасность атаки дронов Политика, 20:07
Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района Политика, 20:05
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 19:55
Синоптик пообещал майскую погоду на следующих выходных в Москве Общество, 19:42
Спасатели разобрали свыше 400 куб. м обрушившихся конструкций в «Крокусе» Общество, 19:24
Стало известно, кто страховал «Крокус Сити Холл» Финансы, 19:15
В Венгрии на ралли автомобиль врезался в зрителей, убив четырех человек Спорт, 19:10
В МВД ответили на сообщения о недолжной реакции на теракт в «Крокусе» Общество, 19:05
Над Белгородской областью сбили 22 снаряда, запущенных из Vampire Политика, 18:50
Спецназ в Ереване обезвредил вооруженного мужчину в здании полиции Общество, 18:32
Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холле» Общество, 18:27
Телеведущий Виктор Гусев рассказал о спасении из «Крокус Сити Холла» Спорт, 18:08
Путин почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 18:04