В Венгрии на ралли автомобиль врезался в зрителей, убив четырех человек
Одна из машин, участвовавших в ралли в Венгрии, вылетела с трассы в толпу зрителей, в результате четыре человека погибли и еще семь получили ранения, сообщило управление полиции Комаром-Эстергома, области на севере страны.
Авария произошла в воскресенье, 24 марта, между Лабатланом и Байотом.
Телеканал М1 сообщил, что на место прибыли спасательные вертолеты и машины скорой помощи.
Пока неизвестно, находились ли пострадавшие зрители в неположенном месте.
Все заезды в рамках ралли, маршрут которого составлял почти 440 км между Эстергомом и Ньергешуйфалу, после ЧП отменили.
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