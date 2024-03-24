Российский теннисист вылетел с «Мастерс» в Майами
Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл итальянцу Лоренцо Музетти во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США) с призовым фондом почти $9 млн.
Сафиуллин, 39-я ракетка мира, уступил Музетти (23) со счетом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась полтора часа. Итальянец впервые за три матча обыграл Сафиуллина.
В следующем круге соперником Музетти будет американец Бен Шелтон (17).
Ранее в 1/16 финала в Майами вышли Даниил Медведев и Карен Хачанов. Первый сыграет с британцем Кэмероном Норри, второй — с аргентинцем Франсиско Серундоло.
Действующим чемпионом турнира является Медведев.
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