 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский теннисист вылетел с «Мастерс» в Майами

Российский теннисист Сафиуллин проиграл Музетти и вылетел с «Мастерс» в Майами
Роман Сафиуллин уступил Лоренцо Музетти со счетом 5:7, 1:6. До 1/16 финала из россиян добрались только Карен Хачанов и Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Роман Сафиуллин (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл итальянцу Лоренцо Музетти во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США) с призовым фондом почти $9 млн.

Сафиуллин, 39-я ракетка мира, уступил Музетти (23) со счетом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась полтора часа. Итальянец впервые за три матча обыграл Сафиуллина.

В следующем круге соперником Музетти будет американец Бен Шелтон (17).

Касаткина не смогла выйти в четвертый круг крупного турнира WTA в Майами
Спорт
Дарья Касаткина

Ранее в 1/16 финала в Майами вышли Даниил Медведев и Карен Хачанов. Первый сыграет с британцем Кэмероном Норри, второй — с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Действующим чемпионом турнира является Медведев.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Роман Сафиуллин ATP
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
В Ереване возбудили дело о терроризме после нападения на здание полиции Политика, 20:20
Воронежский губернатор второй раз за день объявил опасность атаки дронов Политика, 20:07
Четыре человека пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района Политика, 20:05
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 19:55
Синоптик пообещал майскую погоду на следующих выходных в Москве Общество, 19:42
Спасатели разобрали свыше 400 куб. м обрушившихся конструкций в «Крокусе» Общество, 19:24
Стало известно, кто страховал «Крокус Сити Холл» Финансы, 19:15
В Венгрии на ралли автомобиль врезался в зрителей, убив четырех человек Спорт, 19:10
В МВД ответили на сообщения о недолжной реакции на теракт в «Крокусе» Общество, 19:05
Над Белгородской областью сбили 22 снаряда, запущенных из Vampire Политика, 18:50
Спецназ в Ереване обезвредил вооруженного мужчину в здании полиции Общество, 18:32
Как выглядит мемориал на месте теракта в «Крокус Сити Холле» Общество, 18:27
Телеведущий Виктор Гусев рассказал о спасении из «Крокус Сити Холла» Спорт, 18:08
Путин почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 18:04