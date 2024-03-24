Российский теннисист Сафиуллин проиграл Музетти и вылетел с «Мастерс» в Майами

Российский теннисист вылетел с «Мастерс» в Майами

Роман Сафиуллин уступил Лоренцо Музетти со счетом 5:7, 1:6. До 1/16 финала из россиян добрались только Карен Хачанов и Даниил Медведев

Роман Сафиуллин (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл итальянцу Лоренцо Музетти во втором круге турнира серии «Мастерс» в Майами (штат Флорида, США) с призовым фондом почти $9 млн.

Сафиуллин, 39-я ракетка мира, уступил Музетти (23) со счетом 5:7, 1:6. Встреча продолжалась полтора часа. Итальянец впервые за три матча обыграл Сафиуллина.

В следующем круге соперником Музетти будет американец Бен Шелтон (17).

Ранее в 1/16 финала в Майами вышли Даниил Медведев и Карен Хачанов. Первый сыграет с британцем Кэмероном Норри, второй — с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Действующим чемпионом турнира является Медведев.