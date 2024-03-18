Умер первый японский чемпион ралли «Дакар» Кэндзиро Синодзука

Кэндзиро Синодзука больше 20 лет выступал на «Дакаре» и в 1997-м стал первым гонщиком не из Европы, одержавшим победу в ралли. Он умер на 76-м году от рака

Кэндзиро Синодзука и Анри Мане в автомарафоне Париж-Москва-Пекин в 1992 году (Фото: Медведев Михаил / Фотохроника ТАСС)

Известный японский раллийный гонщик Кэндзиро Синодзука скончался в возрасте 75 лет от рака поджелудочной железы, сообщает The Japan News.

Синодзука в 1971 году пришел работать в Mitsubishi Motors, участвовал в ралли и одновременно был продавцом и механиком.

Он выступал на «Дакаре» с 1986 по 2007 год. Уже на второй год он на Mitsubishi Pajero занял третье место, а в 1997-м стал первым японцем и первым гонщиком не из Европы, который выиграл эти соревнования. Всего он одержал победы на 21 этапе ралли за карьеру.

В 1991 году Синодзука стал первым японским гонщиком, выигравшим ралли Кот-д'Ивуара в рамках чемпионата мира FIA, а на следующий год защитил свой титул.

В 2022 году его ввели в Зал автомобильной славы Японии.

Пресс-служба «Дакара» выразила соболезнования в связи со смертью Синодзуки.