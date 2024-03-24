Игроки «Спартака» встретились со спасавшим людей в «Крокусе» подростком
«Спартак» пригласил своего 15-летнего болельщика Ислама Халилова, спасшего более ста человек в «Крокус Сити Холле», на домашний стадион, где подросток познакомился с командой. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Во время теракта 22 марта Халилов, который подрабатывал в «Крокусе» гардеробщиком, помог эвакуировать более ста человек, действуя по инструкции во время ЧП.
В клубе отметили, что мальчик играет в футбол и болеет за «Спартак».
«Мы пригласили его на домашний стадион и познакомили с футболистами, которые поблагодарили Ислама за героизм. Мы также вручили Исламу именную футболку, подарки и абонемент на все домашние матчи «Спартака», — сообщили в «Спартаке».
Ранее в воскресенье Совет муфтиев России сообщил, что Халилова с отцом пригласили на пятничную молитву в Соборную мечеть в Москве, где наградят медалью мусульман России «За заслуги».
Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле», по последним данным, стали 133 человека, еще 154 пострадали. 24 марта объявлено в России днем траура.
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