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Распался дуэт вице-чемпионов России в танцах на льду

Распался дуэт вице-чемпионов России в танцах на льду Шанаевой и Дрозда
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд выступали вместе два сезона: в первом выиграли серебро на чемпионате России, а во втором остались без призовых мест на главных российских стартах
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Танцевальный дуэт серебряных призеров чемпионата России 2022 года Елизаветы Шанаевой и Павла Дрозда распался, сообщил «Матч ТВ» тренер дуэта Александр Жулин.

Шанаева встала в пару с Дроздом перед сезоном 2022/23 после распада дуэта с Девидом Нарижным. В этом сезоне Шанаева и Дрозд не попали в призеры ни на чемпионате России (четвертое место), ни на Спартакиаде (пятое).

«Пара Шанаевой и Дрозда распалась. Дуэт был хорошим, но мне есть с кем работать», — сказал Жулин.

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Ранее в воскресенье «Спорт-Экспресс» сообщил со ссылкой на источник, что Дрозд ушел к тренеру Ксении Румянцевой и неизвестно, будет ли он продолжать карьеру.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований.

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