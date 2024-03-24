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Карпин оценил прогресс Захаряна после перехода в чемпионат Испании

Карпин: Захарян стал быстрее принимать решения на поле, это бросается в глаза
Валерий Карпин считает, что адаптация Арсена Захаряна к чемпионату Испании идет так, как и предполагалось, и уже заметно, что он начал быстрее принимать решения во время матчей
Арсен Захарян (в центре)
Арсен Захарян (в центре) (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил «Спорт-Экспрессу», что полузащитник Арсен Захарян после перехода в «Реал Сосьедад» стал выглядеть на поле увереннее.

«Стал быстрее принимать решения на поле. Это прямо бросается в глаза», — сказал Карпин. Тренер отметил, что то же самое можно сказать про всех россиян, играющих в Европе.

Карпин добавил, что до сих пор общается с тренером и спортдиректором «Реал Сосьедад», с которыми вместе играл в свое время. По его словам, в испанском клубе считают, что адаптация Захаряна проходит так, как они и предполагали.

«В целом Арсеном довольны. Не забывайте, ему всего 20 лет», — сказал Карпин.

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Спорт
Сборная России

Захарян 21 марта в восьмой раз сыграл за сборную России в товарищеском матче с Сербией (4:0) и записал на свой счет голевую передачу. Забитый им гол был отменен из-за офсайда.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе прошлого года из московского «Динамо». За испанский клуб 20-летний полузащитник сборной России сыграл 31 матч, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Анна Сатдинова
Футбол Арсен Захарян сборная России Валерий Карпин Реал Сосьедад
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