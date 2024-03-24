Алонсо наказали за аварию пилота Mercedes на Гран-при «Формулы-1»

Джордж Расселл на предпоследнем круге гонки в Мельбурне влетел в ограждение из-за неожиданного маневра Фернандо Алонсо. Испанцу присудили 20 секунд штрафа, он опустился с шестого на восьмое место

Фернандо Алонсо (Фото: Mark Peterson / Reuters)

Двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо, выступающего за Aston Martin, наказали 20-секундным штрафом за потенциально опасное вождение на Гран-при Австралии после аварии пилота Mercedes Джорджа Расселла, пишет Motorsport.

На предпоследнем круге гонки в Мельбурне Расселл попал в аварию, врезавшись в ограждение. В Mercedes решили, что причиной стало неожиданное замедление впереди идущего пилота Aston Martin Алонсо.

Стюарды после длительного разбирательства установили, что Алонсо перед входом в поворот действительно изменил свой стиль вождения непривычным образом, но не стали обвинять его в том, что он действовал умышленно против Расселла.

Алонсо опустился с шестого на восьмое место и получил три штрафных очка.

«Я хотел максимально быстро выйти из шестого поворота, чтобы защититься от Расселла. Это то, что сделал бы любой гонщик, и я не считаю, что это было опасно», — цитирует Алонсо сайт Aston Martin.

Первое и второе места в Мельбурне заняли пилоты Ferrari Карлос Сайнс-младший и Шарль Леклер соответственно, третьим стал Ландо Норрис из McLaren.

Действующий чемпион Макс Ферстаппен сошел в начале гонки.