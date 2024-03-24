Бразильского бойца уволили из UFC за укус соперника в дебютном поединке
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что карьера бразильского бойца Игора Северино в промоушене завершилась из-за того, что тот укусил соперника Андре Лиму во время боя. Об этом сообщает MMA Junkie.
Бой двух дебютантов на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 23 марта завершился досрочно во втором раунде из-за дисквалификации 20-летнего Северино.
«Если ты в смятении и хочешь выйти из боя, есть много способов сделать это, но худший из них — укусить противника», — прокомментировал инцидент Уайт.
Оба бразильских бойца пробились в промоушен благодаря участию в UFC Contender Series.
Северино проиграл впервые за девять боев. У Лимы восемь побед в восьми поединках.
После боя Уайт написал в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что хотел дать Лиме бонус $25 тыс. из-за укуса, но после того как бразилец сделал татуировку на месте укуса, увеличит сумму вдвое.
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