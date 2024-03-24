Хоккейный СКА направит пострадавшим в теракте выручку от билетов на матч
Петербургский СКА направит вырученные средства от продажи билетов на пятый матч серии плей-офф КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом» на помощь пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Главный тренер команды Роман Ротенберг заявил в телеграм-канале, что лично переведет 1 млн рублей.
«Сил и мужества семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. В это тяжелое время мы с вами», — написал Ротенберг.
Пятая встреча четвертьфинальной серии до четырех побед, в которой СКА уступает со счетом 1–3, пройдет 25 марта в Санкт-Петербурге.
В воскресенье, 24 марта, в России объявлен день траура после теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта, в котором, по последним данным, погибли 133 человека и еще 154 пострадали, в том числе дети.
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