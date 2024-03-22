Власти Турции заявили о планах вернуть в страну гонки «Формулы-1» в 2026 году

В Турции заявили о планах вернуть в страну гонки «Формулы-1» в 2026 году

Гран-при Турции входил в календарь чемпионата «Формулы-1» в 2005–2011-м и временно возвращался в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса

Фото: Bryn Lennon / Getty Images

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти страны рассчитывают вернуть в Стамбул в 2026 году гонки «Формулы-1», сообщает телеканал NTV.

В апреле будет проведет тендер на управление гоночной трассой в Стамбуле.

«Мы поставили в тендере очень важное условие: привезти «Формулу-1» в Стамбул к 2026 году. Необходимые инвестиции уже сделаны. В тендере хотят принять участие очень амбициозные компании. Тендер выиграет та, что гарантирует проведение Гран-при «Формулы-1» в Турции начиная с 2026 года. Очень важно, чтобы такие мероприятия проводились в Стамбуле», — сказал Эрсой.

Гран-при Турции входил в календарь чемпионата «Формулы-1» в период с 2005 по 2011 год.

Затем этап был исключен из календаря по финансовым причинам, но из-за серьезных изменений в расписании из-за пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах гонка временно вернулась в расписание.

В настоящее время у восьми Гран-при в календаре «Формулы-1» истекают контракты в 2025 году.