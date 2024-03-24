Американский фигурист с русскими корнями победил на чемпионате мира
Американский фигурист Илья Малинин победил на чемпионате мира в канадском Монреале, побив мировой рекорд в произвольной программе.
Малинин в короткой программе занял третье место (105,97 балла), проиграв менее двух баллов ставшему первым японцу Сёме Уно.
В произвольной программе Малинин сделал шесть четверных прыжков, в том числе аксель в 4,5 оборота, который считается самым сложным элементом в этом виде спорта, и набрал рекордные 227,79 балла, превзойдя достижение олимпийского чемпиона Натана Чена (224,92).
Серебряную медаль завоевал Кагияма (309,65), бронза у француза Адама Сяо Хим Фа (284,39), который после короткой программы был 19-м.
«Последние несколько недель были для меня психологическим и физическим испытанием, — сказал Малинин, которого цитирует сайт ISU. — Я даже сомневался, стоит ли мне ехать сюда».
Малинину 19 лет, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали под флагом Узбекистана.
В феврале ISU признал Малинина самым ценным фигуристом сезона. Малинин в этом сезоне выиграл финал серии Гран-при. В 2022 году фигурист первым в истории чисто исполнил четверной аксель на соревнованиях, после чего постепенно стал включать его в обе программы.
Российские фигуристы отстранены от соревнований ISU.
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