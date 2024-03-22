Тарасова отреагировала на победу 40-летней фигуристки на ЧМ

Тарасова о победе Стеллато-Дудек на ЧМ: лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать

Заслуженный тренер СССР заявила, что и в возрасте 40 лет лучшие фигуристы должны выигрывать. В Монреале выступающая в парах Деанна Стеллато-Дудек стала самой возрастной победительницей чемпионатов мира в истории

Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не удивилась победе 40-летней канадки Деанны Стеллато-Дудек на чемпионате мира в соревнованиях спортивных пар.

«У нас 40-летние Белоусова и Протопопов выигрывали. Я против того, чтобы ставили возрастные ограничения. Лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать. Какое вы имеете право судить их?» — сказала Тарасова «РИА Новости».

Стеллато-Дудек и Максим Дешам завоевали золото на чемпионате мира, который проходит в Монреале. Канадская фигуристка стала самым возрастным призером мировых первенств среди женщин во всех дисциплинах.

Стеллато-Дудек превзошла достижение финки Людовики Якобссон, которая выиграла чемпионат мира в 1923 году в парном катании в возрасте 38 лет.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов завоевали золото на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле, когда им было 33 года и 36 лет соответственно.