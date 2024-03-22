Тарасова отреагировала на победу 40-летней фигуристки на ЧМ
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не удивилась победе 40-летней канадки Деанны Стеллато-Дудек на чемпионате мира в соревнованиях спортивных пар.
«У нас 40-летние Белоусова и Протопопов выигрывали. Я против того, чтобы ставили возрастные ограничения. Лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать. Какое вы имеете право судить их?» — сказала Тарасова «РИА Новости».
Стеллато-Дудек и Максим Дешам завоевали золото на чемпионате мира, который проходит в Монреале. Канадская фигуристка стала самым возрастным призером мировых первенств среди женщин во всех дисциплинах.
Стеллато-Дудек превзошла достижение финки Людовики Якобссон, которая выиграла чемпионат мира в 1923 году в парном катании в возрасте 38 лет.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов завоевали золото на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле, когда им было 33 года и 36 лет соответственно.
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