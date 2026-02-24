Рублев победил француза Валентина Ройе на старте турнира ATP в Дубае

Рублев вслед за Медведевым и Хачановым победил на старте турнира в Дубае

Российский теннисист в двух сетах обыграл француза Валентина Ройе со счетом 6:3, 6:4

Андрей Рублев (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.

В первом матче 28-летний россиянин,18-я ракетка ATP, победил французского теннисиста Валентина Ройе (54) со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

Ранее во второй круг также вышли российские теннисисты Даниил Медведев, который обыграл китайца Цзюнчэн Шана, и Карен Хачанов, победивший сменившего гражданство россиянина Александра Шевченко.

На счету Рублева 17 титулов ATP. Следующим его соперником станет еще один француз Уго Умбер (37).

В 2022 году Рублев выиграл эти соревнования, в 2023-м победителем стал Медведев.