Рублев вслед за Медведевым и Хачановым победил на старте турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.
В первом матче 28-летний россиянин,18-я ракетка ATP, победил французского теннисиста Валентина Ройе (54) со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.
Ранее во второй круг также вышли российские теннисисты Даниил Медведев, который обыграл китайца Цзюнчэн Шана, и Карен Хачанов, победивший сменившего гражданство россиянина Александра Шевченко.
На счету Рублева 17 титулов ATP. Следующим его соперником станет еще один француз Уго Умбер (37).
В 2022 году Рублев выиграл эти соревнования, в 2023-м победителем стал Медведев.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении