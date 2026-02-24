Даниил Медведев разгромил 262-ю ракетку мира на старте турнира в Дубае

Российский теннисист обыграл китайца Цзюнчэн Шана и вышел на швейцарца Стэна Вавринку

Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.

В первом матче 30-летний россиянин, третий сеяный, победил китайца Цзюнчэн Шана, 262-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:3. Поединок продлился немногим более часа.

Следующим соперником Медведева станет 40-летний швейцарец Стэн Вавринка, экс-третья ракетка мира, который проводит заключительный сезон в карьере.

Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучший из россиян), на его счету 22 титула ATP.

Турнир в Дубае с призовым фондом $,3,31 млн завершится 28 февраля.