Даниил Медведев разгромил 262-ю ракетку мира на старте турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.
В первом матче 30-летний россиянин, третий сеяный, победил китайца Цзюнчэн Шана, 262-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:3. Поединок продлился немногим более часа.
Следующим соперником Медведева станет 40-летний швейцарец Стэн Вавринка, экс-третья ракетка мира, который проводит заключительный сезон в карьере.
Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучший из россиян), на его счету 22 титула ATP.
Турнир в Дубае с призовым фондом $,3,31 млн завершится 28 февраля.
