 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,42 x 4,9 2 6,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,77 x 4 2 4,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,14 x 9 2 16 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 7,7 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Аталанта Боруссия Дортмунд 1 2,05 x 3,85 2 3,25 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ювентус Галатасарай 1 1,48 x 5 2 5,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Реал Бенфика 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА ПСЖ Монако 1 1,28 x 6,3 2 9 Футбол Лига Европы УЕФА Црвена Звезда Лилль 1 2,65 x 3,4 2 2,65 Футбол Лига Европы УЕФА Штутгарт Селтик 1 1,35 x 5,5 2 7,4 Футбол Лига Европы УЕФА Сельта ПАОК 1 1,75 x 3,7 2 4,7 Футбол Лига конференций УЕФА АЗ Алкмар Ноа 1 1,3 x 5,4 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 268. Мехико. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Брэндон Морено Лоунир Кавана 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 326. Лас-Вегас. Бой за титул BMF. 5 раундов Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра 1 1,55 x 55 2 2,52 Единоборства MMA. UFC Fight Night 269. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулёгкий вес. 5 раундов Джош Эмметт Кевин Вальехос 1 4,95 x 66 2 1,19
Спорт⁠,
0

Даниил Медведев разгромил 262-ю ракетку мира на старте турнира в Дубае

Российский теннисист обыграл китайца Цзюнчэн Шана и вышел на швейцарца Стэна Вавринку
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.

В первом матче 30-летний россиянин, третий сеяный, победил китайца Цзюнчэн Шана, 262-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:3. Поединок продлился немногим более часа.

Следующим соперником Медведева станет 40-летний швейцарец Стэн Вавринка, экс-третья ракетка мира, который проводит заключительный сезон в карьере.

Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге (лучший из россиян), на его счету 22 титула ATP.

Турнир в Дубае с призовым фондом $,3,31 млн завершится 28 февраля.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Материалы по теме
Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционных правил
Спорт
Теннисист Корда пошутил над оговоркой журналиста про «секс» с соперником
Спорт
Российская теннисистка Чараева выиграла «челленджер» в Мидленде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В Поморье подросток признался в убийстве спящей матери Общество, 14:41
Даниил Медведев разгромил 262-ю ракетку мира на старте турнира в Дубае Спорт, 14:32
Шайдоров не назвал Россию в числе ведущих стран в фигурном катании Спорт, 14:30
Премьера Австралии эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва Политика, 14:30
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:30
Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше заменить арест на залог Политика, 14:29
Anthropic обвинила DeepSeek в незаконном обучении нейросети Технологии и медиа, 14:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
The Athletiс узнал, что ФИФА может перенести стыковые матчи ЧМ из Мексики Спорт, 14:25
Новая Зеландия анонсировала помощь Украине и санкции против России Политика, 14:19
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие...» Ирина Шевчук Общество, 14:14
Глава Башкирии назвал порядочной арестованную главу минкультуры региона Политика, 14:11
Автоюрист назвал главную опасность автомобилей с правым рулем Авто, 14:09
Президент Киргизии отправил в отставку еще двух министров Политика, 14:06
Спасший ребенка дворник в Петербурге рассказал о синяках и болях в животе Общество, 14:02