Роднина призвала «не строить замки из песка» в вопросе допуска фигуристов
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила «Спорт-Экспрессу», что в вопросе возвращения российских фигуристов «не стоит строить замки из песка».
«Не стоит строить замки из песка. Вопрос о допуске спортсменов из России будет решаться. Такой настрой МОК и многих международных федераций говорит о том, что лед тронулся: от полного безмолвия нас стали куда-то допускать. Четыре года мы абсолютно отсутствовали на международной арене. Но от двух выступлений спортсменов решения не примутся», — сказала Роднина.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что российские и белорусские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира в марте. В организации уточнили, что участие спортсменов двух стран в отборочном турнире на Олимпиаду и в Играх было «исключением».
Россияне отстранены ISU с 2022 года, после начала военной операции на Украине.
К олимпийскому отбору были допущены только российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые заняли на Олимпийских играх в Италии шестые места.
