 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

Роднина призвала «не строить замки из песка» в вопросе допуска фигуристов

ISU заявил, что российские и белорусские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира в марте, а их участие в отборочном турнире на Олимпиаду и в Играх было «исключением»
Ирина Роднина
Ирина Роднина (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила «Спорт-Экспрессу», что в вопросе возвращения российских фигуристов «не стоит строить замки из песка».

«Не стоит строить замки из песка. Вопрос о допуске спортсменов из России будет решаться. Такой настрой МОК и многих международных федераций говорит о том, что лед тронулся: от полного безмолвия нас стали куда-то допускать. Четыре года мы абсолютно отсутствовали на международной арене. Но от двух выступлений спортсменов решения не примутся», — сказала Роднина.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что российские и белорусские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира в марте. В организации уточнили, что участие спортсменов двух стран в отборочном турнире на Олимпиаду и в Играх было «исключением».

Россияне отстранены ISU с 2022 года, после начала военной операции на Украине.

К олимпийскому отбору были допущены только российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые заняли на Олимпийских играх в Италии шестые места.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Рената Утяева
фигурное катание Ирина Роднина
Материалы по теме
Фигурист Малинин рассказал о мечте съездить в Казахстан с Шайдоровым
Спорт
Шайдоров не назвал Россию в числе ведущих стран в фигурном катании
Спорт
Тренер Петросян заявил, что мировое фигурное катание «хуже не стало»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
Борис Джонсон заявил о желании мира украинскими генералами из-за потерь Политика, 19:13
Журова оценила шансы на возвращение россиян к международным турнирам
РАДИО
 Общество, 19:10
Трамп выступит с посланием о положении дел в США Политика, 19:06
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие Политика, 19:04
Лидера «Металлурга» увезли на носилках после столкновения с бортом Спорт, 19:02
В Москве в Вадковском переулке начался пожар в общежитии Общество, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Британия ответила на данные о передаче ядерного оружия Киеву Политика, 18:51
С марта сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписки Общество, 18:45
Президент Мексики заявила о гарантиях безопасности на ЧМ-2026 по футболу Спорт, 18:45
Украина в третий раз перенесла возобновление поставок по «Дружбе» Политика, 18:43
СК назвал причину гибели четырех человек в Курске Общество, 18:40
Инвесторы накопили $27 млрд в биткоине на обвале в феврале. Кто покупает Крипто, 18:38
Дефицит бюджета: виды и способы покрытия База знаний, 18:31