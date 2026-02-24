 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,42 x 4,9 2 6,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,77 x 4 2 4,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,14 x 9 2 16 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 7,7 2 10 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Аталанта Боруссия Дортмунд 1 2,05 x 3,85 2 3,25 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ювентус Галатасарай 1 1,48 x 5 2 5,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Реал Бенфика 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА ПСЖ Монако 1 1,28 x 6,3 2 9 Футбол Лига Европы УЕФА Црвена Звезда Лилль 1 2,65 x 3,4 2 2,65 Футбол Лига Европы УЕФА Штутгарт Селтик 1 1,35 x 5,5 2 7,4 Футбол Лига Европы УЕФА Сельта ПАОК 1 1,75 x 3,7 2 4,7 Футбол Лига конференций УЕФА АЗ Алкмар Ноа 1 1,3 x 5,4 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 268. Мехико. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Брэндон Морено Лоунир Кавана 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 326. Лас-Вегас. Бой за титул BMF. 5 раундов Макс Холлоуэй Чарльз Оливейра 1 1,55 x 55 2 2,52 Единоборства MMA. UFC Fight Night 269. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулёгкий вес. 5 раундов Джош Эмметт Кевин Вальехос 1 4,95 x 66 2 1,19
Спорт⁠,
0

Экс-футболист сборной Португалии сравнил Дзюбу с Роналду

Фернанду Мейра заявил, что «всегда фантастически наблюдать за игрой футболиста, который играет так долго, насколько возможно»
Артем Дзюба
Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра считает, что с точки зрения долголетия в профессиональном футболе российский форвард Артем Дзюба похож на Криштиану Роналду. Об этом он заявил «РБК Спорт».

«Я не удивлен тому, что Дзюба еще играет. Всегда фантастически наблюдать за игрой футболиста, который играет так долго, насколько возможно. Это похоже на Роналду, такая же история. Роналду — необычный футболист, но он все равно еще играет, горит игрой», — сказал Мейра.

Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», в 41 год продолжает успешно играть за сборную Португалии и саудовский «Ан-Наср».

37-летний Дзюба, лучший бомбардир в истории российского футбола, с 2024 года играет в РПЛ за тольяттинский «Акрон».

