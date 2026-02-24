Экс-футболист сборной Португалии сравнил Дзюбу с Роналду
Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра считает, что с точки зрения долголетия в профессиональном футболе российский форвард Артем Дзюба похож на Криштиану Роналду. Об этом он заявил «РБК Спорт».
«Я не удивлен тому, что Дзюба еще играет. Всегда фантастически наблюдать за игрой футболиста, который играет так долго, насколько возможно. Это похоже на Роналду, такая же история. Роналду — необычный футболист, но он все равно еще играет, горит игрой», — сказал Мейра.
Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», в 41 год продолжает успешно играть за сборную Португалии и саудовский «Ан-Наср».
37-летний Дзюба, лучший бомбардир в истории российского футбола, с 2024 года играет в РПЛ за тольяттинский «Акрон».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении