Экс-футболист сборной Португалии сравнил Дзюбу с Роналду

Фернанду Мейра заявил, что «всегда фантастически наблюдать за игрой футболиста, который играет так долго, насколько возможно»

Артем Дзюба (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший защитник «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра считает, что с точки зрения долголетия в профессиональном футболе российский форвард Артем Дзюба похож на Криштиану Роналду. Об этом он заявил «РБК Спорт».

«Я не удивлен тому, что Дзюба еще играет. Всегда фантастически наблюдать за игрой футболиста, который играет так долго, насколько возможно. Это похоже на Роналду, такая же история. Роналду — необычный футболист, но он все равно еще играет, горит игрой», — сказал Мейра.

Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», в 41 год продолжает успешно играть за сборную Португалии и саудовский «Ан-Наср».

37-летний Дзюба, лучший бомбардир в истории российского футбола, с 2024 года играет в РПЛ за тольяттинский «Акрон».