Спорт⁠,
0

Семак предложил расширить РПЛ вместо ужесточения лимита на легионеров

Тренер «Зенита» считает, что эффект от расширения РПЛ будет тот же, что и от ужесточения лимита, но российские клубы смогут быть конкурентоспособными в Европе
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что вместо ужесточения лимита на легионеров Российскую премьер-лигу (РПЛ) стоит расширить до 18 клубов. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Если вы хотите увеличить количество россиян в РПЛ на 20 человек, то просто расширьте чемпионат до 18 команд. Эффект будет тот же. Зато мы будем конкурентоспособны в Европе, зато у нас будет хоть какая-то конкуренция внутри команд», — сказал Семак.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее говорил, что лимит на легионеров планируется с 2028 года ужесточить до десяти в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно. Также он заявлял, что новый лимит предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона 2028/29.

Семак ответил, что возможности донести свою позицию до Дегтярева у него не было. «У нас есть только тренерский совет. На нем все были согласны, что новый лимит не сделает наш футбол сильнее», — сказал тренер.

На вопрос, какие бы аргументы он бы привел Дегтяреву, Семак ответил: «Чтобы приводить аргументы, нужно понимать, зачем это делается. Если мы хотим иметь сильный чемпионат с сильными россиянами, которые будут получать место в составе не за паспорт, а после того, как это место выгрызут, такой лимит нам не нужен».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Сергей Семак лимит на легионеров
Сергей Семак фото
Сергей Семак
спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 февраля 1976 года
