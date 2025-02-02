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Спорт ,  
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Дюкова переизбрали президентом Российского футбольного союза

Дюкова единогласно переизбрали главой Российского футбольного союза
Александр Дюков возглавляет РФС с 2019 года. На выборах у него не было конкурентов, его избрали единогласно на новый четырехлетний срок
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков был единогласно переизбран на новый четырехлетний срок на выборной конференции организации, которая проходит в Москве.

Председатель правления «Газпром нефти» Дюков, возглавляющий РФС с 2019 года, был единственным кандидатом на этот пост. Предыдущие два раза его также избирали единогласно.

До прихода в РФС Дюков возглавлял совет директоров «Зенита» с 2017 года. До этого с 2008-го он был президентом клуба. За период его работы «Зенит» трижды становился чемпионом России, четыре раза завоевал Суперкубок России, два раза — Кубок России, в 2008 году — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Российские сборные и клубы с 2022-го отстранены от турниров ФИФА и УЕФА.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Александр Дюков


 

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