Дюкова переизбрали президентом Российского футбольного союза
Действующий президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков был единогласно переизбран на новый четырехлетний срок на выборной конференции организации, которая проходит в Москве.
Председатель правления «Газпром нефти» Дюков, возглавляющий РФС с 2019 года, был единственным кандидатом на этот пост. Предыдущие два раза его также избирали единогласно.
До прихода в РФС Дюков возглавлял совет директоров «Зенита» с 2017 года. До этого с 2008-го он был президентом клуба. За период его работы «Зенит» трижды становился чемпионом России, четыре раза завоевал Суперкубок России, два раза — Кубок России, в 2008 году — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
Российские сборные и клубы с 2022-го отстранены от турниров ФИФА и УЕФА.
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