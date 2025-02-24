Лучший бомбардир КХЛ продлил контракт с клубом еще на два года
Канадский нападающий Джошуа Ливо, который является лучшим бомбардиром и снайпером сезона в КХЛ, заявил «Спорт-Экспрессу», что останется в уфимском «Салавате Юлаеве» еще на два сезона.
«Меня все здесь устраивает — команда, партнеры, главный тренер, город. Руководство клуба пошло на мои условия», — сказал 31-летний Ливо.
Канадец отметил, что проводит в Уфе лучший сезон в карьере и не видит смысла что-то менять.
Ливо признался, что ему трудно было решиться на переезд в Россию из-за двух маленьких детей, с которыми ему трудно видеться «из-за санкций», но в России «реальность превзошла все ожидания».
У Ливо 41 шайба и 24 передачи в 52 матчах сезона. Ливо играет за «Салават Юлаев» второй сезон, до приезда в Уфу выступал в НХЛ и AHL. В январе Ливо стал рекордсменом лиги, первым оформив четыре хет-трика за один регулярный чемпионат — для этого ему понадобилось всего 26 дней.
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