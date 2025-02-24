 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Лучший бомбардир КХЛ продлил контракт с клубом еще на два года

Лучший бомбардир КХЛ Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
Джошуа Ливо забросил 41 шайбу в 52 матчах сезона. Канадец заявил, что этот сезон в уфимском «Салавате Юлаеве» стал для него лучшим в карьере и он решил не менять команду
Джошуа Ливо
Джошуа Ливо (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Канадский нападающий Джошуа Ливо, который является лучшим бомбардиром и снайпером сезона в КХЛ, заявил «Спорт-Экспрессу», что останется в уфимском «Салавате Юлаеве» еще на два сезона.

«Меня все здесь устраивает — команда, партнеры, главный тренер, город. Руководство клуба пошло на мои условия», — сказал 31-летний Ливо.

Канадец отметил, что проводит в Уфе лучший сезон в карьере и не видит смысла что-то менять.

Ливо признался, что ему трудно было решиться на переезд в Россию из-за двух маленьких детей, с которыми ему трудно видеться «из-за санкций», но в России «реальность превзошла все ожидания».

У Ливо 41 шайба и 24 передачи в 52 матчах сезона. Ливо играет за «Салават Юлаев» второй сезон, до приезда в Уфу выступал в НХЛ и AHL. В январе Ливо стал рекордсменом лиги, первым оформив четыре хет-трика за один регулярный чемпионат — для этого ему понадобилось всего 26 дней.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Times узнала о договоренности Макрона и Стармера повлиять на Трампа

Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы

Глава Мосбиржи назвал сумму оттоков из фондов денежного рынка на фоне ралли

Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

ВТБ предупредил о мошеннической схеме с форумами по безопасности

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

За какие теплицы и сараи нужно уплатить налог в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев Джошуа Ливо
Материалы по теме
КХЛ признала автора второго в истории пента-трика лучшим форвардом недели
Спорт
ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев»
Спорт
«Салават Юлаев» вышел в плей-офф благодаря победе над лидером КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Собянин анонсировал строительство 150 соцобъектов до 2027 годаНедвижимость, 14:07
Путин рассказал Си Цзиньпину о переговорах с СШАПолитика, 14:03
Минобороны вновь подало в суд на разработчика снарядов и орудийПолитика, 14:01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ДельтаЛизингРБК Компании, 14:00
ЕС ввел санкции против Евтушенкова, Зюзина и АвдолянаПолитика, 13:56
В РФС заявили о планах привлечь иностранных судей на матчи в этом сезонеСпорт, 13:54
Аналитики БКС включили акции «ИКС 5» в топ-5 дивидендных акцийИнвестиции, 13:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
BFMTV узнал подробности взрыва в консульстве России в МарселеОбщество, 13:32
В Твери во время концерта певицы Ваенги умерла одна из зрительницОбщество, 13:29
Взломщики Bybit отмывали деньги через выпуск мемкоиновКрипто, 13:27
Лавров рассказал, когда Киев и Москва были «в одном часе» от соглашенияПолитика, 13:25
Лучший бомбардир КХЛ продлил контракт с клубом еще на два годаСпорт, 13:24
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 13:22
Путин созвонился с Си ЦзиньпиномПолитика, 13:21