Лучший бомбардир КХЛ продлил контракт с клубом еще на два года

Джошуа Ливо забросил 41 шайбу в 52 матчах сезона. Канадец заявил, что этот сезон в уфимском «Салавате Юлаеве» стал для него лучшим в карьере и он решил не менять команду

Джошуа Ливо (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Канадский нападающий Джошуа Ливо, который является лучшим бомбардиром и снайпером сезона в КХЛ, заявил «Спорт-Экспрессу», что останется в уфимском «Салавате Юлаеве» еще на два сезона.

«Меня все здесь устраивает — команда, партнеры, главный тренер, город. Руководство клуба пошло на мои условия», — сказал 31-летний Ливо.

Канадец отметил, что проводит в Уфе лучший сезон в карьере и не видит смысла что-то менять.

Ливо признался, что ему трудно было решиться на переезд в Россию из-за двух маленьких детей, с которыми ему трудно видеться «из-за санкций», но в России «реальность превзошла все ожидания».

У Ливо 41 шайба и 24 передачи в 52 матчах сезона. Ливо играет за «Салават Юлаев» второй сезон, до приезда в Уфу выступал в НХЛ и AHL. В январе Ливо стал рекордсменом лиги, первым оформив четыре хет-трика за один регулярный чемпионат — для этого ему понадобилось всего 26 дней.