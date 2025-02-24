Овечкин назвал канадца следующим капитаном «Вашингтона»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил в интервью TNT, что следующим капитаном команды может стать канадец Том Уилсон.
Овечкин и 30-летний Уилсон являются лучшими снайперами команды, у россиянина 29 голов в этом сезоне, у канадца — 26. В матче с «Эдмонтон Ойлерз» накануне (7:3) Уилсон догнал Овечкина по шайбам, но потом россиянин оформил хет-трик.
«Это его команда, он следующий капитан», — сказал Овечкин.
Овечкин стал капитаном «Вашингтона» в 2010 году, сменив в этой роли Криса Кларка, обменянного в «Коламбус Блю Джекетс».
Овечкину 39 лет, ему осталось 13 шайб, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ.
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