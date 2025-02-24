Овечкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ
Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщила пресс-служба организации.
Вторыми звездами дня стали нападающие «Торонто» Джейсон и Николас Робертсоны: первый оформил хет‑трик за «Даллас» в ворота «Нью‑Йорк Айлендерс» (4:3), а второй сделал дубль в игре против «Чикаго» (5:2). Третьим был признан вратарь «Нью‑Джерси» Николас Доус, совершивший 29 сейвов в игре с «Нэшвиллом» (5:0).
Овечкин 23 февраля оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». В этой встрече он повторил рекорд чеха Яромира Ягра по количеству победных голов в карьере, теперь у обоих по 135 таких шайб.
39-летний российский нападающий, забросивший 882-ю шайб в карьере, сократил отставание от повтора рекорда канадца Уэйна Гретцки до 12 шайб (894).
«Вашингтон» набрал 84 очка в 57 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.
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