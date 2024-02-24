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Карен Хачанов выиграл шестой турнир ATP в карьере

Карен Хачанов выиграл в Дохе шестой турнир ATP в карьере
Российский теннисист в решающем матче в Дохе обыграл 18-летнего чеха Якуба Меншика со счетом 7:6 (14:12), 6:4
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: IMAGO / Paul Zimmer / Global Look Press)

Российский теннисист Карен Хачанов стал победителем турнира ATP в Дохе.

В финале 27-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл чеха Якуба Меншика, 116-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (14:12), 6:4.

18-летний Меншик впервые в карьере дошел до финала турнира ATP.

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Хачанов занимает 17-е место в мировом рейтинге, он завоевал свой шестой титул на турнирах ATP.

Последний раз Хачанов играл в финале турнира ATP в сентябре прошлого года, когда завоевал титул в китайском Чжухае.

Победитель турнира в Дохе получит $212,3 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, финалист — $123,8 тыс. и 165 очков.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Карен Хачанов
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