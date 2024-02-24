Карен Хачанов выиграл шестой турнир ATP в карьере
Российский теннисист Карен Хачанов стал победителем турнира ATP в Дохе.
В финале 27-летний россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, обыграл чеха Якуба Меншика, 116-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (14:12), 6:4.
18-летний Меншик впервые в карьере дошел до финала турнира ATP.
Хачанов занимает 17-е место в мировом рейтинге, он завоевал свой шестой титул на турнирах ATP.
Последний раз Хачанов играл в финале турнира ATP в сентябре прошлого года, когда завоевал титул в китайском Чжухае.
Победитель турнира в Дохе получит $212,3 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, финалист — $123,8 тыс. и 165 очков.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний