«Барселона» впервые с сентября разгромила соперника в чемпионате Испании
Футболисты «Барселоны» обыграли «Хетафе» со счетом 4:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.
Голы забили Рафинья (20-я минута), Жоау Феликс (53-я), Френки де Йонг (61-я) и Фермин Лопес Мартин (90-я+1).
Последний раз «Барселона» одерживала крупную победу в чемпионате Испании 16 сентябре в пятом туре в матче против «Бетиса» (5:0).
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Лидирует мадридский «Реал» с 62 очками и игрой в запасе. «Хетафе» расположился на 10-й строчке (34).
В следующем туре 3 марта каталонцы сыграют в гостях с «Атлетиком».
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