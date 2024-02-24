«Барселона» разгромила «Хетафе», одержав крупную победу впервые за пять месяцев

«Барселона» впервые с сентября разгромила соперника в чемпионате Испании

Каталонцы обыграли в 26-м туре «Хетафе» со счетом 4:0

Игроки «Барселоны» (Фото: David Ramos / Getty Images)

Футболисты «Барселоны» обыграли «Хетафе» со счетом 4:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата Испании.

Голы забили Рафинья (20-я минута), Жоау Феликс (53-я), Френки де Йонг (61-я) и Фермин Лопес Мартин (90-я+1).

Последний раз «Барселона» одерживала крупную победу в чемпионате Испании 16 сентябре в пятом туре в матче против «Бетиса» (5:0).

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Лидирует мадридский «Реал» с 62 очками и игрой в запасе. «Хетафе» расположился на 10-й строчке (34).

В следующем туре 3 марта каталонцы сыграют в гостях с «Атлетиком».