Вяльбе отреагировала на конфликт лидеров сборной России по лыжным гонкам

Александр Большунов ранее в ответ на высказывания Вероники Степановой, назвавшей скучными его победы, заявил, что не хочет тратить эмоции на человека, который ему неинтересен. Вяльбе считает, что не стоит раздувать такую ерунду

Елена Вяльбе (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что не стоит уделять большого внимания конфликту лидеров национальной команды — Александра Большунов и Вероники Степановой. Об этом она заявила «Матч ТВ».

«Если по такой ерунде раздувать огонь, то будет катастрофа, а мы перестанем разговаривать даже друг с другом», — сказала Вяльбе.

Ранее олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Степанова во время одной из трансляций назвала скучными победы Большунова на внутрироссийских стартах. Трехкратный олимпийский чемпион в ответ заявил, что не хочет тратить эмоции на человека, который ему совершенно не интересен.

Большунов в нынешнем сезоне выиграл все личные гонки, в которых стартовал. Без золота он остался только в эстафете на Спартакиаде сильнейших, где сборная Архангельской области стала седьмой.

Эксперт норвежского телеканала TV2 Петтер Соленг Шинстад даже предположил, что победы Большунова во всех гонках в России могут заранее согласовывать.