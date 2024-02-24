Вяльбе отреагировала на конфликт лидеров сборной России по лыжным гонкам
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что не стоит уделять большого внимания конфликту лидеров национальной команды — Александра Большунов и Вероники Степановой. Об этом она заявила «Матч ТВ».
«Если по такой ерунде раздувать огонь, то будет катастрофа, а мы перестанем разговаривать даже друг с другом», — сказала Вяльбе.
Ранее олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Степанова во время одной из трансляций назвала скучными победы Большунова на внутрироссийских стартах. Трехкратный олимпийский чемпион в ответ заявил, что не хочет тратить эмоции на человека, который ему совершенно не интересен.
Большунов в нынешнем сезоне выиграл все личные гонки, в которых стартовал. Без золота он остался только в эстафете на Спартакиаде сильнейших, где сборная Архангельской области стала седьмой.
Эксперт норвежского телеканала TV2 Петтер Соленг Шинстад даже предположил, что победы Большунова во всех гонках в России могут заранее согласовывать.
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