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«Металлург» вернулся в лидеры Восточной конференции КХЛ

«Металлург» благодаря поражению «Авангарда» возглавил Восточную конференцию КХЛ
Магнитогорский «Металлург» победил «Витязь» и обошел в турнирной таблице «Авангард», который уступил «Трактору» в серии буллитов
Игроки &laquo;Металлурга&raquo;
Игроки «Металлурга» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Магнитогорский «Металлург» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Артем Минулин (28-я минута) и Егор Яковлев (49-я). У проигравших отличился Владислав Цицюра (18-я).

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В параллельном матче омский «Авангард» уступил в гостях челябинскому «Трактору» (2:3 Б). Этот результат позволил «Металлургу» обойти омичей и возглавить турнирную таблицу Восточной конференции с 93 очками в 67 играх. «Витязь» расположился на 11-й строчке на Западе с 47 очками.

Командам осталось провести по одной игре в регулярном чемпионате. «Металлург» 26 февраля примет «Авангард», «Витязь» в тот же день в гостях сыграет с «Куньлунем».

Другие результаты субботы:

«Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 1:4;

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:2.

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