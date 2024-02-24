«Металлург» вернулся в лидеры Восточной конференции КХЛ
Магнитогорский «Металлург» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Артем Минулин (28-я минута) и Егор Яковлев (49-я). У проигравших отличился Владислав Цицюра (18-я).
В параллельном матче омский «Авангард» уступил в гостях челябинскому «Трактору» (2:3 Б). Этот результат позволил «Металлургу» обойти омичей и возглавить турнирную таблицу Восточной конференции с 93 очками в 67 играх. «Витязь» расположился на 11-й строчке на Западе с 47 очками.
Командам осталось провести по одной игре в регулярном чемпионате. «Металлург» 26 февраля примет «Авангард», «Витязь» в тот же день в гостях сыграет с «Куньлунем».
Другие результаты субботы:
«Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 1:4;
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:2.
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