Стали известны все участники плей-офф КХЛ
Хабаровский «Амур» последним обеспечил себе место в первом раунде плей-офф КХЛ нынешнего сезона.
После поражения от минского «Динамо» со счетом 1:2 нижнекамский «Нефтехимик» потерял шансы выйти в первый раунд Кубка Гагарина. Хабаровчане сыграют в плей-офф впервые за шесть сезонов.
Таким образом, в Восточной конференции в плей-офф вышли: омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», челябинский «Трактор», тольяттинская «Лада» и «Амур».
В Западной конференции в первом раунде сыграют: петербургский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», московский «Спартак», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», московский ЦСКА и минское «Динамо».
Пары 1/8 финала определятся позднее.
В прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграл ЦСКА, победивший в финальной серии «Ак Барс».
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