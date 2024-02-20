Стали известны все участники плей-офф КХЛ

Хабаровский «Амур» после поражения нижнекамского «Нефтехимика» обеспечил себе последнюю путевку в первый раунд Кубка Гагарина

Кубок Гагарина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Хабаровский «Амур» последним обеспечил себе место в первом раунде плей-офф КХЛ нынешнего сезона.

После поражения от минского «Динамо» со счетом 1:2 нижнекамский «Нефтехимик» потерял шансы выйти в первый раунд Кубка Гагарина. Хабаровчане сыграют в плей-офф впервые за шесть сезонов.

Таким образом, в Восточной конференции в плей-офф вышли: омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», челябинский «Трактор», тольяттинская «Лада» и «Амур».

В Западной конференции в первом раунде сыграют: петербургский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», московский «Спартак», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», московский ЦСКА и минское «Динамо».

Пары 1/8 финала определятся позднее.

В прошлом сезоне Кубок Гагарина выиграл ЦСКА, победивший в финальной серии «Ак Барс».