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Даниил Медведев сыграет против сменившего гражданство россиянина в Дубае

Медведев сыграет против сменившего гражданство Шевченко в первом круге в Дубае
Турнир в Дубае станет для четвертой ракетки мира первым после Australian Open. На старте его соперником станет Александр Шевченко, который в конце января сменил российское спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира ATP в Дубае с призовым фондом в $2,9 млн.

Первый номер посева получил россиянин Даниил Медведев, четвертая ракетка мира. Его соперником в первом круге будет Александр Шевченко, который в конце января сменил российское спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан. 23-летний Шевченко занимает сейчас 45-е место в рейтинге ATP.

Для Медведева турнир в Дубае станет первым после Australian Open, где он проиграл в финале итальянцу Яннику Синнеру. Из-за усталости и небольшого повреждение после того финала россиян пропустил турниры в Роттердаме и Дохе, где он в прошлом году завоевал титулы.

В Дубае сыграют еще три российских теннисиста. Андрей Рублев в первом круге получил в соперники китайца Чжан Чжичжэня, Карен Хачанов — австралийца Алексея Попырина, Павел Котов — американца Себастьяна Корду.

Турнир, который Медведев выиграл в прошлом году, стартует 26 февраля.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Даниил Медведев Александр Шевченко
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