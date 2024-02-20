GMS узнал о разочаровании «Челси» в самом дорогом украинском футболисте
Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может покинуть «Челси» по окончании сезона. Об этом сообщает портал GiveMeSport (GMS).
В этом сезоне 23-летний украинец забил лишь четыре гола и сделал три результативные передачи в 25 матчах, а источники в «Челси» указывают, что существует искреннее разочарование по поводу того, как складывается его пребывание в английском клубе, отмечает GMS.
«Слухи о его поведении были предметом обсуждения во время его пребывания в клубе, но его разочаровывающая нестабильность в матчах вызвала дополнительные вопросы, есть ли у него будущее в клубе», — говорится в сообщении GMS.
Мудрик перешел в «Челси» в январе прошлого года из донецкого «Шахтера» за рекордные для украинского футбола €70 млн, еще €30 млн может быть выплачено в качестве бонусов.
Всего в 42 матчах за английский клуб украинец забил четыре гола. Мудрика включали в многочисленные рейтинги самых провальных трансферов.
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