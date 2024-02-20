GMS узнал о разочаровании «Челси» в самом дорогом украинском футболисте

В «Челси» рассматривают возможность продать будущим летом полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика, который показывает «разочаровывающую нестабильность»

Михаил Мудрик (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может покинуть «Челси» по окончании сезона. Об этом сообщает портал GiveMeSport (GMS).

В этом сезоне 23-летний украинец забил лишь четыре гола и сделал три результативные передачи в 25 матчах, а источники в «Челси» указывают, что существует искреннее разочарование по поводу того, как складывается его пребывание в английском клубе, отмечает GMS.

«Слухи о его поведении были предметом обсуждения во время его пребывания в клубе, но его разочаровывающая нестабильность в матчах вызвала дополнительные вопросы, есть ли у него будущее в клубе», — говорится в сообщении GMS.

Мудрик перешел в «Челси» в январе прошлого года из донецкого «Шахтера» за рекордные для украинского футбола €70 млн, еще €30 млн может быть выплачено в качестве бонусов.

Всего в 42 матчах за английский клуб украинец забил четыре гола. Мудрика включали в многочисленные рейтинги самых провальных трансферов.