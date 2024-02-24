Бензема назвал лжецами тех, кто говорит о его желании вернуться в Европу
Французский нападающий Карим Бензема, обладатель «Золотого мяча» 2022 года, заявил, что у него нет никаких проблем с саудовским «Аль-Иттихадом» и он не собирается возвращаться в Европу.
«Я вернулся, и теперь мне лучше. История с моим отъездом не соответствует действительности, я счастлив в Саудовской Аравии. У меня нет проблем с [главным тренером «Аль-Иттихада»] Марсело Гальярдо, все те, кто говорит, что я хочу вернуться в Европу, — лжецы», — цитирует Бензема Goal.
36-летний француз добавил, что счастлив играть в «Аль-Иттихаде».
Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом, подписав контракт до 2026 года. В Саудовской Аравии форвард забил 12 голов в 22 матчах.
В январе стало известно, что Бензема отстранили от тренировочного сбора в ОАЭ из-за того, что футболист не смог вовремя вернуться в расположение команды. Marca со ссылкой на окружение Бензема писала, что тот застрял на Маврикии из-за циклона и отмены рейсов. В итоге француз вернулся в расположение «Аль-Иттихада» с опозданием в 17 дней.
После этого Бензема пропустил несколько февральских матчей и вернулся на поле 18 февраля.
«Аль-Иттихад», действующий чемпион, занимает в этом сезоне лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 34 очка в 20 матчах. Также команда вышла в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов.
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