ЦСКА нанес клубу Ларионова шестое подряд поражение в КХЛ
Московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (30-я минута) и Егор Брютов (34). У проигравших отличился Бобби Линч (41).
«Торпедо» потерпело шестое поражение подряд.
Ранее в этом сезоне подопечные Игоря Ларионова выиграли у ЦСКА один матч при двух поражениях (2:7, 3:2 OT, 2:3).
ЦСКА поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 67 матчах. «Торпедо» расположилось на седьмой строчке с 74 очками в 67 встречах.
Командам осталось провести еще по одному матчу в регулярном чемпионате. ЦСКА 26 февраля в гостях сыграет с московским «Динамо», «Торпедо» в тот же день примет тольяттинскую «Ладу».
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