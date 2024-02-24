ЦСКА нанес клубу Ларионова шестое подряд поражение в КХЛ

ЦСКА нанес «Торпедо» шестое подряд поражение в КХЛ и обошел его в таблице

Встреча против «Торпедо» завершилась со счетом 2:1. ЦСКА обошел нижегородский клуб и стал шестым в турнирной таблице Западной конференции

Игроки ЦСКА (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (30-я минута) и Егор Брютов (34). У проигравших отличился Бобби Линч (41).

«Торпедо» потерпело шестое поражение подряд.

Ранее в этом сезоне подопечные Игоря Ларионова выиграли у ЦСКА один матч при двух поражениях (2:7, 3:2 OT, 2:3).

ЦСКА поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков в 67 матчах. «Торпедо» расположилось на седьмой строчке с 74 очками в 67 встречах.

Командам осталось провести еще по одному матчу в регулярном чемпионате. ЦСКА 26 февраля в гостях сыграет с московским «Динамо», «Торпедо» в тот же день примет тольяттинскую «Ладу».