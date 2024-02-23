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СКА победил минское «Динамо» и вернулся в лидеры Западной конференции КХЛ

СКА победил минское «Динамо» и вернулся в лидеры Западной конференции КХЛ
Встреча завершилась со счетом 5:1. Дубль сделал Сергей Толчинский
Игроки СКА
Игроки СКА (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Петербургский СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (третья минута), Сергей Сапего (11), Сергей Толчинский (14, 29) и Николай Поляков (26). У проигравших отличился Бретт Ритчи (48).

В 13 последних матчах у СКА 11 побед.

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СКА вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 67 матчах. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 67 очками в 67 встречах.

У команд осталось еще по одному матчу в регулярном чемпионате. СКА 25 февраля примет китайский «Куньлунь», «Динамо» днем позже в гостях сыграет с московским «Спартаком».

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