СКА победил минское «Динамо» и вернулся в лидеры Западной конференции КХЛ
Петербургский СКА обыграл минское «Динамо» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (третья минута), Сергей Сапего (11), Сергей Толчинский (14, 29) и Николай Поляков (26). У проигравших отличился Бретт Ритчи (48).
В 13 последних матчах у СКА 11 побед.
СКА вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 67 матчах. «Динамо» расположилось на восьмой строчке с 67 очками в 67 встречах.
У команд осталось еще по одному матчу в регулярном чемпионате. СКА 25 февраля примет китайский «Куньлунь», «Динамо» днем позже в гостях сыграет с московским «Спартаком».
Другие результаты дня:
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ;
«Сочи» — «Куньлунь» (Пекин) — 6:3.
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