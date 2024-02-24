Олимпийский чемпион из Нидерландов завершил карьеру, чтобы стать летчиком
Нидерландский конькобежец, олимпийский чемпион Пекина на дистанции 1000 м Томас Крол завершил карьеру в возрасте 31 года. Спортсмен сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что теперь собирается стать летчиком.
«Как многие знают, у меня всегда было две мечты: стать олимпийским чемпионом и стать летчиком. Я невероятно благодарен и горжусь тем, что, кроме многих других титулов, я смог осуществить свою первую мечту с олимпийским золотом в Пекине. В последние месяцы, однако, я все больше ощущаю, что добился всех личных целей в конькобежном спорте и что не могу и не хочу откладывать все еще на два года», — написал Крол.
По словам Крола, сейчас как раз подходящее время, чтобы реализовать свою вторую мечту. Теперь он собирается поступить в академию пилотов авиакомпании KLM. «Я очень жду этого, но с болью прощаюсь с большой частью себя. Это было незабываемое путешествие с высотами и падениями, и я также невероятно благодарен всем, кто был его частью. Пришло время начать следующий этап моей жизни», — заключил спортсмен.
Крол в Пекине завоевал золото на дистанции 1000 м и серебро на 1500 м. На чемпионатах мира на отдельных дистанция на счету нидерландца три золотые медали, три серебряные и две бронзовые. Крол также является чемпионом мира в спринтерском многоборье 2022 года.
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