Российский боксер проведет бой за титул чемпиона WBA

Магомед Курбанов 8 марта в Саудовской Аравии сразится за вакантный титул чемпиона WBA в первом среднем весе с Исраилом Мадримовым из Узбекистана. Главным боем вечера станет поединок Энтони Джошуа и Франсиса Нганну

Магомед Курбанов (Фото: Максим Конанков / Octagon.Media / ТАСС)

Россиянин Магомед Курбанов проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе (до 69,9 кг). Об этом сообщили в пресс-службе промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC).

Соперником 28-летнего Курбанова будет Исраил Мадримов из Узбекистана. Поединок пройдет в рамках боксерского шоу 8 марта в Саудовской Аравии, в главном бою которого сразятся Энтони Джошуа и бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну.

Курбанов выиграл все свои 25 поединков на профессиональном ринге. На счету 29-летнего Мадримова девять побед и одна ничья.

Ранее титул WBA в первом среднем весе принадлежал американцу Джермеллу Чарло, но теперь пояс стал вакантным. Чарло решил провести бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса и уступил ему единогласным решением судей.