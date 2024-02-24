Российский боксер проведет бой за титул чемпиона WBA
Россиянин Магомед Курбанов проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе (до 69,9 кг). Об этом сообщили в пресс-службе промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC).
Соперником 28-летнего Курбанова будет Исраил Мадримов из Узбекистана. Поединок пройдет в рамках боксерского шоу 8 марта в Саудовской Аравии, в главном бою которого сразятся Энтони Джошуа и бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну.
Курбанов выиграл все свои 25 поединков на профессиональном ринге. На счету 29-летнего Мадримова девять побед и одна ничья.
Ранее титул WBA в первом среднем весе принадлежал американцу Джермеллу Чарло, но теперь пояс стал вакантным. Чарло решил провести бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса и уступил ему единогласным решением судей.
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