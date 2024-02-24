«Локомотив» разгромил клуб из Туркменистана на сборах в ОАЭ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли в товарищеском матче на сборах в ОАЭ «Ашхабад» из Туркменистана со счетом 3:0.
Голы забили Тимур Сулейманов (дважды) и Рифат Жемалетдинов.
Позднее в субботу «Локомотив» проведет еще один контрольный матч — против «Ростова».
Это будет последняя игра «Локомотива» на зимних сборах. Чемпионат России возобновится 1 марта.
«Локомотив» перед зимней паузой занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.
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