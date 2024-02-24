«Локомотив» разгромил «Ашхабад» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

«Локомотив» разгромил клуб из Туркменистана на сборах в ОАЭ

Встреча против «Ашхабада» завершилась со счетом 3:0. Два мяча забил Тимур Сулейманов

Фото: ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» обыграли в товарищеском матче на сборах в ОАЭ «Ашхабад» из Туркменистана со счетом 3:0.

Голы забили Тимур Сулейманов (дважды) и Рифат Жемалетдинов.

Позднее в субботу «Локомотив» проведет еще один контрольный матч — против «Ростова».

Это будет последняя игра «Локомотива» на зимних сборах. Чемпионат России возобновится 1 марта.

«Локомотив» перед зимней паузой занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.