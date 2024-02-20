«Локомотив» забил 11 голов клубу из ОАЭ в товарищеском матче
Футболисты московского «Локомотива» обыграли в товарищеском матче на сборах в ОАЭ местный клуб «Гульф Юнайтед» со счетом 11:1.
В составе «железнодорожников» голы забили Рифат Жемалетдинов, Владислав Сарвели (трижды), Сергей Пиняев, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Вадим Раков (с пенальти), Артем Дзюба, Алексей Батраков и Дмитрий Радиковский.
Во втором тайме Радиковский также не реализовал пенальти.
«Гульф Юнайтед» занимает 14-е место в чемпионате ОАЭ в нынешнем сезоне.
«Локомотив» перед зимней паузой занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.
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