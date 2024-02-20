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«Локомотив» забил 11 голов клубу из ОАЭ в товарищеском матче

«Локомотив» забил 11 голов «Гульф Юнайтед» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ
Московский клуб обыграл «Гульф Юнайтед» со счетом 11:1. Хет-трик сделал Владислав Сарвели
Фото: ФК «Локомотив»
Фото: ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» обыграли в товарищеском матче на сборах в ОАЭ местный клуб «Гульф Юнайтед» со счетом 11:1.

В составе «железнодорожников» голы забили Рифат Жемалетдинов, Владислав Сарвели (трижды), Сергей Пиняев, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Вадим Раков (с пенальти), Артем Дзюба, Алексей Батраков и Дмитрий Радиковский.

Во втором тайме Радиковский также не реализовал пенальти.

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«Гульф Юнайтед» занимает 14-е место в чемпионате ОАЭ в нынешнем сезоне.

«Локомотив» перед зимней паузой занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.

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