«Локомотив» забил 11 голов «Гульф Юнайтед» в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

«Локомотив» забил 11 голов клубу из ОАЭ в товарищеском матче

Московский клуб обыграл «Гульф Юнайтед» со счетом 11:1. Хет-трик сделал Владислав Сарвели

Фото: ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» обыграли в товарищеском матче на сборах в ОАЭ местный клуб «Гульф Юнайтед» со счетом 11:1.

В составе «железнодорожников» голы забили Рифат Жемалетдинов, Владислав Сарвели (трижды), Сергей Пиняев, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Вадим Раков (с пенальти), Артем Дзюба, Алексей Батраков и Дмитрий Радиковский.

Во втором тайме Радиковский также не реализовал пенальти.

«Гульф Юнайтед» занимает 14-е место в чемпионате ОАЭ в нынешнем сезоне.

«Локомотив» перед зимней паузой занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 18 матчах.