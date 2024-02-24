Капризов повторил клубный рекорд в НХЛ
«Миннесота Уайлд» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей хет-трик сделал Мэтт Болди (20, 50 и 53-я минуты), также отличился Матс Цуккарелло (59). У проигравших шайбы на счету Леона Драйзайтля (31) и Зака Хаймана (55).
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей. На его счету стало 60 (24+26) очков в 50 матчах в нынешнем сезоне.
Капризов набрал очки в семи матчах подряд — 15 (5+10) очков. Россиянин стал вторым игроком (после Кевина Фиалы) в истории «Миннесоты», кому удалось набрать 15 очков за семь матчей несколько раз в карьере. Ранее Капризов это делал в сезоне 2021/22.
Капризов в третий раз в карьере набрал 60 и более очков в одном сезоне. По этому показателю он вышел на второе место в истории клуба. Рекорд принадлежит Мариану Габорику (четыре раза).
В списке лучших бомбардиров НХЛ нынешнего сезона Капризов занимает 17-е место. Лидирует Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 95 (36+59) очков.
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