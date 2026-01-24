 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image

Спорт⁠,
0

Белорусский биатлонист Смольский выиграл пасьют на Кубке Содружества

Белорус Смольский выиграл пасьют на этапе Кубка Содружества в Раубичах
В мужской гонке преследования в тройку также вошли Савелий Коновалов и Карим Халили. У женщин победила Наталия Шевченко
Антон Смольский
Антон Смольский (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Белорус Антон Смольский стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходит в Раубичах (Белоруссия).

Смольский на дистанции 12,5 км показал результат 37 минут 21,2 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым стал россиянин Савелий Коновалов (+8,2; два промаха), который накануне выиграл спринт. Третьим стал еще один россиянин, Карим Халили (+24,9; 0).

В женской гонке преследования на 10 км лучшей стала российская биатлонистка Наталия Шевченко (38,40,9; 3), опередившая белоруску Анну Солу (+15,3; 3) и россиянку Анастасию Халили (+19,9; 5).

Этап Кубка Содружества в Раубичах закончится 25 января смешанной эстафетой.

Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон



