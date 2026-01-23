Биатлонист Коновалов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества

У мужчин в тройку лидеров также вошли россиянин Саид Каримулла Халили и белорус Антон Смольский

Савелий Коновалов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российский биатлонист Савелий Коновалов выиграл спринт на 10 км на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Белоруссия).

Он не допустил ни одного промаха и показал результат 24 минуты 44,2 секунды. Вторым финишировал россиянин Саид Каримулла Халили — он без промахов отстал от победителя на шесть секунд, третьим стал белорус Антон Смольский (+10,6; без промахов).

В женском спринте на дистанции 7,5 км победительницей стала Маргарита Болдырева (23.58,0; 1), опередившая Анастасию Халили (+21,2; 2) и Анастасию Томшину (+21,2; 1).

Этап Кубка Содружества в Раубичах закончится 25 января смешанной эстафетой.

Россияне и белорусы отстранены от турниров Международного союза биатлонистов (IBU) из-за военной операции на Украине.