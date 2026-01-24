 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,05 2 6,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,33 x 5,1 2 9,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,85 x 3,95 2 1,93 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,8 x 4,2 2 1,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,15 2 4,2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,16 x 52 2 1,73 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,29 x 64 2 3,75
Олимпиада-2026⁠,
0

Тарасова будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
В России Олимпийские игры-2026 будет транслировать Okko
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет комментировать соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх 2026 года. Об этом она сообщила ТАСС.

«Меня пригласили комментировать на Окко Олимпиаду, буду комментировать. Я рада, что ее показывают, это очень правильно. Понятно, что мы почти не участвуем, это обидно», — сказала Тарасова.

В России официально покажут Олимпийские игры-2026
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

21 января министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о покупке онлайн-кинотеатром Okko прав на показ Олимпийских игр-2026.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Российские спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе. Их будет максимум 13 человек. Из фигуристов допуск на турнир получили Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Следите в MAX за переговорами России, США и Украины

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Олимпиада-2026 Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова фото
Татьяна Тарасова
тренер по фигурному катанию
13 февраля 1947 года
Материалы по теме
Как выглядит экипировка российских спортсменов к Олимпиаде. Фотогалерея
Спорт
Дегтярев назвал максимальное число участников Олимпиады-2026 от России
Спорт
Жаров рассказал, почему «Матч ТВ» не купил права на показ Олимпиады
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Сын Александра Олейникова рассказал, где и когда похоронят отца Общество, 14:49
Большунов стал пятым в «разделке» на этапе Кубка России в Сыктывкаре Спорт, 14:41
Орбан увидел попытку Киева «скорее пробиться» в ЕС через выборы в Венгрии Политика, 14:30
Зеленский заявил о срочной необходимости ПВО для Украины Политика, 14:25
В Петербурге задержали планировавшего поджог полицейской машины подростка Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Губернаторы более 10 штатов США ввели режим ЧС из-за снежного шторма Общество, 14:09
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Джокович вышел в четвертый круг Australian Open и побил рекорд Федерера Спорт, 14:08
На переговорах в ОАЭ по Украине проработают несколько документов по миру Политика, 14:06
Федермессер заявила о неготовности делить Россию на уехавших и оставшихся Политика, 14:04
В Коми скончалась еще одна пострадавшая от взрыва гранаты в центре МВД Общество, 14:00
«Совет мира»: альтернатива ООН или развлечение Трампа. Эфир Радио РБК
РАДИО
 Политика, 13:52
Тарасова будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде Спорт, 13:45
ТАСС рассказал о поведении США на второй день переговоров в Абу-Даби Политика, 13:39