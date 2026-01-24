Тарасова будет комментировать фигурное катание на Олимпиаде

В России Олимпийские игры-2026 будет транслировать Okko

Татьяна Тарасова (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет комментировать соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх 2026 года. Об этом она сообщила ТАСС.

«Меня пригласили комментировать на Окко Олимпиаду, буду комментировать. Я рада, что ее показывают, это очень правильно. Понятно, что мы почти не участвуем, это обидно», — сказала Тарасова.

21 января министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о покупке онлайн-кинотеатром Okko прав на показ Олимпийских игр-2026.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Российские спортсмены выступят на Играх в нейтральном статусе. Их будет максимум 13 человек. Из фигуристов допуск на турнир получили Аделия Петросян и Петр Гуменник.