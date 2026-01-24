Тренер Нурмагомедова назвал главную опасность для Умара в бою с Фигередо

Тренер Нурмагомедова назвал главную угрозу для Умара в бою с Фигередо в UFC

Россиянин проведет бой против бразильца Дейвесона Фигередо в ночь на 25 января на турнире UFC 324. Победитель сможет претендовать на титульный бой против чемпиона в легчайшем весе Петра Яна

Умар Нурмагомедов (Фото: umar_nurmagomedov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Чемпионский опыт бразильца Дейвесона Фигередо может создать наибольшие трудности для Умара Нурмагомедова в бою на турнире UFC 324. Об этом «РБК Спорт» рассказал Хавьер Мендес — американский тренер MMA и команды Хабиба Нурмагомедова, в которой тренируется Умар.

«Чего я ожидаю от боя, так это честного противостояния претендентов. Это будет очень захватывающий бой. Умар находится в отличной форме, судя по видео спаррингов, которые он присылает мне и Хабибу. У него есть преимущество почти во всем, за исключением чемпионского опыта Фигередо, который может создать проблемы, если Умар позволит ему задавать темп», — сказал Мендес.

По мнению Мендеса, в 2026 году Нурмагомедов сможет вновь побороться за чемпионский титул UFC. Он уверен, что никто не сможет ему помешать.

В ночь на 25 января Нурмагомедов проведет поединок в легчайшем весе против Фигередо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). Перед боем Нурмагомедов является вторым номером рейтинга легчайшего веса, а Фигередо — шестым.

На счету 29-летнего Нурмагомедова 19 побед и одно поражение в ММА. В последнем бою он победил единогласным решением американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

У 38-летнего Фигередо 25 побед, пять поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Ранее он дважды был чемпионом UFC в наилегчайшем весе (в 2020 и 2022 годах). В октябре 2025 года боец победил американца Монтела Джексона раздельным решением судей в со-главном бою турнира UFC Fight Night 261.