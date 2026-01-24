 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Манчестер Юнайтед 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вулверхэмптон 1 1,25 x 6,3 2 11 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Ливерпуль 1 3,9 x 4,05 2 1,82 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Вильярреал Реал 1 3,65 x 4,15 2 1,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Челси 1 3,5 x 3,75 2 2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Наполи 1 2 x 3,15 2 4,2 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Милан 1 2,75 x 2,9 2 2,9 Футбол Италия. Кубок Фиорентина Комо 1 2,75 x 3,4 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,66 x 56 2 1,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,26 x 65 2 4,05
Тренер Нурмагомедова назвал главную опасность для Умара в бою с Фигередо

Тренер Нурмагомедова назвал главную угрозу для Умара в бою с Фигередо в UFC
Россиянин проведет бой против бразильца Дейвесона Фигередо в ночь на 25 января на турнире UFC 324. Победитель сможет претендовать на титульный бой против чемпиона в легчайшем весе Петра Яна
Умар Нурмагомедов&nbsp;
Умар Нурмагомедов  (Фото: umar_nurmagomedov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Чемпионский опыт бразильца Дейвесона Фигередо может создать наибольшие трудности для Умара Нурмагомедова в бою на турнире UFC 324. Об этом «РБК Спорт» рассказал Хавьер Мендес — американский тренер MMA и команды Хабиба Нурмагомедова, в которой тренируется Умар.

«Чего я ожидаю от боя, так это честного противостояния претендентов. Это будет очень захватывающий бой. Умар находится в отличной форме, судя по видео спаррингов, которые он присылает мне и Хабибу. У него есть преимущество почти во всем, за исключением чемпионского опыта Фигередо, который может создать проблемы, если Умар позволит ему задавать темп», — сказал Мендес.

По мнению Мендеса, в 2026 году Нурмагомедов сможет вновь побороться за чемпионский титул UFC. Он уверен, что никто не сможет ему помешать.

В ночь на 25 января Нурмагомедов проведет поединок в легчайшем весе против Фигередо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). Перед боем Нурмагомедов является вторым номером рейтинга легчайшего веса, а Фигередо — шестым.

На счету 29-летнего Нурмагомедова 19 побед и одно поражение в ММА. В последнем бою он победил единогласным решением американца Марио Баутисту на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

У 38-летнего Фигередо 25 побед, пять поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. Ранее он дважды был чемпионом UFC в наилегчайшем весе (в 2020 и 2022 годах). В октябре 2025 года боец победил американца Монтела Джексона раздельным решением судей в со-главном бою турнира UFC Fight Night 261.

Полина Мельникова
единоборства UFC Умар Нурмагомедов Хавьер Мендес Дейвесон Фигередо
Хабиб Нурмагомедов фото
Хабиб Нурмагомедов
спортсмен, боец смешанных единоборств, тренер, предприниматель
20 сентября 1988 года
