Покинувший СКА американец подписал контракт с клубом НХЛ

Тони Деанджело будет выступать за «Нью-Йорк Айлендерс» до конца сезона. Американец в середине января покинул СКА по семейным обстоятельствам

Тони Деанджело (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Американский защитник Тони Деанджело подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» до конца нынешнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Деанджело в середине января покинул петербургский СКА по семейным обстоятельствам. В КХЛ 29-летний хоккеист набрал 32 (6 + 26) очка в 34 матчах.

До перехода в СКА в НХЛ Деанджело провел восемь сезонов. Он выступал за «Аризона Койотис», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз».

«Айлендерс» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 46 матчах.