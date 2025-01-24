Покинувший СКА американец подписал контракт с клубом НХЛ
Американский защитник Тони Деанджело подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» до конца нынешнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Деанджело в середине января покинул петербургский СКА по семейным обстоятельствам. В КХЛ 29-летний хоккеист набрал 32 (6 + 26) очка в 34 матчах.
До перехода в СКА в НХЛ Деанджело провел восемь сезонов. Он выступал за «Аризона Койотис», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз».
«Айлендерс» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 46 матчах.
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