Гол Соболева принес «Зениту» победу над сборной Иордании в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 1:0. Сбор «Зенита» в Катаре продлится до 28 января

Фото: fc-zenit.ru

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли сборную Иордании со счетом 1:0 в товарищеском матче в Дохе.

Гол забил Александр Соболев (62-я минута).

В стартовом составе у «Зенита» вышли Евгений Латышонок, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Никита Вершинин, Ильзат Ахметов и Лусиано Гонду.

На замены выходили Денис Адамов, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Страхиня Эракович, Александр Тарасов, Сергей Чернов, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Ду Кейрос, Соболев и Матео Кассьерра.

Три дня назад «Зенит» сыграл со сборной Иордании со счетом 1:1. 27 января команда Сергея Семака проведет встречу с лидером чемпионата Армении «Ноа».

«Зенит» набрал 39 очков и ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» столько же очков, петербуржцев он опережает по дополнительным показателям.