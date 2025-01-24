Гол Соболева принес «Зениту» победу над сборной Иордании
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли сборную Иордании со счетом 1:0 в товарищеском матче в Дохе.
Гол забил Александр Соболев (62-я минута).
В стартовом составе у «Зенита» вышли Евгений Латышонок, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Никита Вершинин, Ильзат Ахметов и Лусиано Гонду.
На замены выходили Денис Адамов, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Страхиня Эракович, Александр Тарасов, Сергей Чернов, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Ду Кейрос, Соболев и Матео Кассьерра.
Три дня назад «Зенит» сыграл со сборной Иордании со счетом 1:1. 27 января команда Сергея Семака проведет встречу с лидером чемпионата Армении «Ноа».
«Зенит» набрал 39 очков и ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» столько же очков, петербуржцев он опережает по дополнительным показателям.
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