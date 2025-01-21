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«Зенит» сыграл вничью со сборной Иордании в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 1:1. Гол в составе «Зенита» забил Максим Глушенков
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью со сборной Иордании со счетом 1:1 в товарищеском матче в Дохе.

В составе российского клуба на 64-й минуте гол забил Максим Глушенков.

В стартовом составе у «Зенита» вышли Евгений Латышонок, Дуглас Сантос, Юрий Горшков, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Густаво Мантуан, Ду Кейрос, Ильзат Ахметов, Матео Кассьерра и Лусиано Гонду.

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Во втором тайме на замены выходили Денис Адамов, Дмитрий Чистяков, Александр Тарасов, Родригао, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Максим Глушенков, Никита Вершинин, Александр Соболев, Тимур Иванов и Сергей Чернов.

«Зенит» провел первый контрольный матч в рамках подготовки к возобновлению сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). 27 января команда Сергея Семака проведет игру с лидером чемпионата Армении «Ноа».

«Зенит» набрал 39 очков и ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» столько же очков, петербуржцев он опережает по дополнительным показателям.

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