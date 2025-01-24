«Автомобилист» выиграл восьмой подряд матч в КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Андрей Обидин (15-я минута), Александр Шаров (36), Никита Шашков (48), Ник Меркли (53) и Алексей Бывальцев (59). У проигравших отличились Никита Попугаев (9), Евгений Грошев (19) и Никита Михайлов (60).
«Автомобилист» выиграл восьмой матч подряд.
Екатеринбургский клуб набрал 64 очка в 48 встречах и поднялся на второе место в Восточной конференции. «Лада» с 42 очками в 46 встречах расположилась на девятой строчке.
В следующем матче «Автомобилист» 27 января примет хабаровский «Амур», «Лада» днем ранее в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».
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