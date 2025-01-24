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«Автомобилист» выиграл восьмой подряд матч в КХЛ

«Автомобилист» победил «Ладу», выиграв восьмой подряд матч в КХЛ
Встреча с «Ладой» завершилась со счетом 5:3. Победную шайбу забросил Ник Меркли
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Обидин (15-я минута), Александр Шаров (36), Никита Шашков (48), Ник Меркли (53) и Алексей Бывальцев (59). У проигравших отличились Никита Попугаев (9), Евгений Грошев (19) и Никита Михайлов (60).

«Автомобилист» выиграл восьмой матч подряд.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Екатеринбургский клуб набрал 64 очка в 48 встречах и поднялся на второе место в Восточной конференции. «Лада» с 42 очками в 46 встречах расположилась на девятой строчке.

В следующем матче «Автомобилист» 27 января примет хабаровский «Амур», «Лада» днем ранее в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Автомобилист ХК Лада
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