СКА прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв лидера КХЛ

Петербургский СКА победил дома «Локомотив» со счетом 5:2. Подопечные Романа Ротенберга прервали шестиматчевую победную серию ярославцев

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Петербургский СКА обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Плотников (15-я минута), Арсений Грицюк (21), Иван Демидов (24) и Захар Бардаков (36, 56). У проигравших отличились Максим Березкин (19) и Максим Шалунов (28).

СКА прервал шестиматчевую победную серию «Локомотива» и свою серию из четырех поражений.

Ранее в нынешнем сезоне СКА четыре раза проиграл «Локомотиву» при одной победе (0:2, 4:3 ОТ, 2:3, 2:3, 3:4 ОТ).

СКА набрал 57 очков в 46 матчах и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Локомотив» с 78 очками в 49 встречах продолжает лидировать на Западе и во всей КХЛ.

В следующем матче СКА 23 января примет московское «Динамо», «Локомотив» 25 января в гостях сыграет со столичным «Спартаком».