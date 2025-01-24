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Тарьей Бё вслед за младшим братом объявил о завершении карьеры

Тарьей Бё вслед за братом Йоханнесом объявил о завершении карьеры в конце сезона
Трехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону заявил, что завершит карьеру в конце сезона, потому что хочет больше времени уделять своей семье
Тарьей Бё
Тарьей Бё (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Норвежский биатлонист, трехкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё завершит карьеру в конце сезона. Об этом 36-летний спортсмен заявил после победы в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

«В раздевалке я послал Гите (жене) сообщение о том, что я сейчас вам скажу, и получил в ответ только сердечко. Многие говорят об Олимпиаде, но всю зиму я чувствовал, что сейчас самое время завершить карьеру. <...> Теперь я хочу проводить больше времени с Гитой и семьей дома», — цитирует NRK 36-летнего Бё.

На прошлой неделе о завершении карьеры в конце сезона объявил младший брат Бё Йоханнес, пятикратный олимпийский чемпион.

Пятикратный чемпион ОИ Йоханнес Бё завершит карьеру в конце сезона
Спорт
Йоханнес Бё

На счету Тарьея Бё три золота, два серебра и одна бронза на Олимпийских играх, 11 золотых, семь серебряных и девять бронзовых наград на чемпионатах мира. В сезоне 2010/11 Тарьей стал победителем Кубка мира в общем зачете.

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Биатлон Йоханнес Бё Норвегия Тарьей Бё
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