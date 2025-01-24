В Кремле назвали «хорошим шагом вперед» решение FIDE по поводу россиян

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит терпеливую работу по возвращению в мировой спорт, «пускай и поначалу в нейтральном статусе»

Дмитрий Песков (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Решение Международной шахматной федерации (FIDE) допустить российских спортсменов к участию в юношеских командных турнирах является хорошим шагом вперед, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это хороший шаг вперед. Безусловно, нашим молодым шахматистам это даст возможность участвовать в важных соревнованиях, повышать уровень своего мастерства», — сказал Песков.

По словам Пескова, Россия продолжит «терпеливую работу», чтобы обеспечить возможность спортсменам принимать участие в международных соревнованиях. «Пускай и поначалу в нейтральном статусе, главное начинать играть и возвращаться в международную спортивную жизнь», — добавил пресс-секретарь президента России.

FIDE 24 января объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в юношеских командных соревнованиях (до 18 лет) в нейтральном статусе.

В личных турнирах российские и белорусские шахматисты еще с февраля 2022 года выступают в нейтральном статусе, без флага и гимна.